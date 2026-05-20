Нижегородцам напомнили правила безопасности при атаке БПЛА

Правила безопасности, которые необходимо соблюдать во время атаки беспилотных летательных аппаратов, напомнили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. С начала текущей недели над регионом уже было отражено несколько воздушных атак.
Специалисты рекомендуют пережидать угрозу в подвалах или на нижних этажах зданий. В квартирах самым безопасным местом считается ванная комната, при этом важно держаться подальше от окон и находиться возле несущих стен. Если атака застала на улице, необходимо срочно зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Находиться в автомобилях или общественном транспорте в этот момент категорически запрещено.
После окончания обстрела спасатели советуют не торопиться выходить из укрытия. Жителей региона убедительно просят внимательно смотреть под ноги, не подходить к местам падения дронов и ни в коем случае не поднимать с земли неразорвавшиеся боеприпасы, подозрительные предметы или обломки.
Ранее сообщалось, что ещё 94 беспилотника сбили над нижегородской областью и другими регионами.