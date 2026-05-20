Нижегородцам напомнили правила безопасности при атаке БПЛА

Спасатели опубликовали подробную памятку на фоне участившихся налетов вражеских дронов на регион.

Правила безопасности, которые необходимо соблюдать во время атаки беспилотных летательных аппаратов, напомнили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. С начала текущей недели над регионом уже было отражено несколько воздушных атак.

Специалисты рекомендуют пережидать угрозу в подвалах или на нижних этажах зданий. В квартирах самым безопасным местом считается ванная комната, при этом важно держаться подальше от окон и находиться возле несущих стен. Если атака застала на улице, необходимо срочно зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Находиться в автомобилях или общественном транспорте в этот момент категорически запрещено.

После окончания обстрела спасатели советуют не торопиться выходить из укрытия. Жителей региона убедительно просят внимательно смотреть под ноги, не подходить к местам падения дронов и ни в коем случае не поднимать с земли неразорвавшиеся боеприпасы, подозрительные предметы или обломки.

Ранее сообщалось, что ещё 94 беспилотника сбили над нижегородской областью и другими регионами.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
