Калининградский «Локомотив» попрощался со своим капитаном

Блокирующая и капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина покидает команду после трёх сезонов. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.
«Мы благодарим Катю за её силу, поддержку, самоотдачу и заряд всех и вся вокруг. Желаем больших успехов в дальнейшем профессиональном пути», — попрощался «Локомотив».
Любушкина перешла в «Локомотив» в 2023 году. За время пребывания в калининградском клубе она стала чемпионом России и обладателем Кубка России в 2025 году, а также серебряным призёром Суперлиги в 2024 году.