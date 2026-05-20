Три тысячи новых машин электротакси появится в Нижнем Новгороде

Мэрия поддержит проект по развитию сети электротакси.

Источник: Время

Проект по развитию сети электротакси поддержит администрация Нижнего Новгорода. Соответствующее соглашение подписали в рамках конференции ЦИПР-2026 мэр Юрий Шалабаев и гендиректор ООО «Нижегородец Восток» Валерий Володченко.

Компания планирует поэтапно ввести в эксплуатацию парк электромобилей до 3 тысяч единиц к 2030 году. Администрация будет оказывать проекту информационную поддержку, содействовать развитию необходимой для эксплуатации электротакси инфраструктуры. Документ сроком действия до 31 декабря 2030 года носит характер соглашения о намерениях.

«Компания зарекомендовала себя как надежный партнер, — заявил Юрий Шалабаев. — Сейчас она ставит перед собой достаточно амбициозные планы».

Градоначальник добавил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду.

По словам Валерия Володченко, самое сложное решение было запустить в эксплуатацию первые 300−400 автомобилей.

«Хотим, чтобы в Нижнем Новгороде было яркое такси», — подчеркнул он.

Напомним, в эти дни на площадке ЦИПРа представили несколько электротакси, окрашенных в оранжевый цвет.