Три тысячи новых машин электротакси появится в Нижнем Новгороде

Проект по развитию сети электротакси поддержит администрация Нижнего Новгорода. Соответствующее соглашение подписали в рамках конференции ЦИПР-2026 мэр Юрий Шалабаев и гендиректор ООО «Нижегородец Восток» Валерий Володченко.
Компания планирует поэтапно ввести в эксплуатацию парк электромобилей до 3 тысяч единиц к 2030 году. Администрация будет оказывать проекту информационную поддержку, содействовать развитию необходимой для эксплуатации электротакси инфраструктуры. Документ сроком действия до 31 декабря 2030 года носит характер соглашения о намерениях.
«Компания зарекомендовала себя как надежный партнер, — заявил Юрий Шалабаев. — Сейчас она ставит перед собой достаточно амбициозные планы».
Градоначальник добавил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду.
По словам Валерия Володченко, самое сложное решение было запустить в эксплуатацию первые 300−400 автомобилей.
«Хотим, чтобы в Нижнем Новгороде было яркое такси», — подчеркнул он.
Напомним, в эти дни на площадке ЦИПРа представили несколько электротакси, окрашенных в оранжевый цвет.