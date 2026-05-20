Нижегородские ИТ-компании представили свои проекты инвесторам и лидерам области

Нижегородские ИТ-компании представили восемь проектов представителям корпораций, инвесторам и лидерам отрасли. Финал программы «Горький. Акселератор» от Горький Тех состоялся в рамках конференции «ЦИПР» (12+) в Нижнем Новгороде. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».
Напомним, что в программе участвовали 15 нижегородских технологических стартапов. Идея акселератора заключалась в том, чтобы помочь талантливым разработчикам, которые часто не знают, как развить свою идею, найти партнеров, заказчиков и инвесторов.
Зачастую корпорации и инвесторы активно ищут готовые технологические решения, но не имеют качественного канала связи с командами. В то же время талантливые нижегородские стартапы, обладая продуктом, не знают, как выйти на диалог с потенциальным заказчиком или инвестором. Акселератор данную проблему решает и создает среду прямого взаимодействия.
Лучшие выпускники акселератора, прошедшие экспертный отбор, представили в рамках финала свои продукты и получили обратную связь от лидеров ИТ-рынка. Например, менеджер по развитию бизнеса Анастасия Киселева презентовала команду 1221Systems и гибкую интеллектуальную систему прогнозирования спроса и управления заказами. А гендиректор компании «Фрактал» Виталий Трушанин рассказал о комплексе «Аргентум» — это дорожная камера с ИИ. Она фиксирует 23 вида нарушений ПДД. По его словам, в ноябре 2025 года 11% всех штрафов в Нижегородской области было вынесено двумя такими комплексами. Среди регионов их присутствия — также Московская область, Республика Марий Эл, Пензенская область, Тверская область (пилот) и Самарская (пилот).
Перед финалом состоялась сессия «Инвестиции в регионы. Бизнес-стратегии лидеров ИТ-рынка»: в ходе дискуссии представители венчурного рынка постарались определить конкретные шаги по повышению инвестиционной активности в регионах, а также обсудили, почему многие инвесторы отказывают 95% региональных стартапов.
«Мы в Нижегородской области в последние годы привыкли брать на себя несвойственные функции: начали уже даже частным собственникам заборы менять за свой счет, заводы начали строить. Хотя инвесторы должны этим заниматься. Я попросил сформировать этот диалог, чтобы узнать, что еще мне нужно сделать в рамках нашей экосистемы, чтобы наши стартапы и ребята нижегородские выглядели более надежными, менее рискованными?» — сказал в ходе выступления губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Директор по взаимодействию с органами власти, ИТ-холдинг Т1 Дмитрий Русаков отметил Нижегородскую область. По его словам, в регионе построена одна из самых эффективных систем, в которой комплексно устроена и ИТ-акселерация, и поддержка студенчества, и «маркетплейс решений».
«Большая проблема: студенты приходят и говорят, что у них есть интересный проект. А как заказчик, потенциальный покупатель, тот же самый B2S, должен об этом узнавать? Вот поэтому и нужны такие проекты. Это очень правильная инициатива, она дает возможность корпоративному клиенту найти решение свой задачи», — заявил Русаков.
Ранее мы сообщали, что на конференции ЦИПР обсудили ключевые результаты цифровизации девелопмента.