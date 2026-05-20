Калининград принимает тяжелоатлетов из 14 регионов России

В городе проходят соревнования «Янтарная штанга».

Калининград на турнир по тяжелой атлетике «Янтарная штанга» собрал силачей из 14 регионов России. Как сообщает пресс-служба городской администрации, к нам прибыли штангисты, представляющие Москву, Ленинградскую, Сахалинскую, Владимирскую, Свердловскую, Иркутскую, Липецкую, Новосибирскую, Воронежскую, Омскую и Пензенскую области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Среди мужчин представлены категории от 55 до 109+ кг, среди женщин — от 45 до 87+ кг.

Соревнования эти уже 26 по счету, проводят их в память об Эрике Цирике, участнике штурма Кёнигсберга, почетном гражданине города, судье международной категории по тяжелой атлетике, а также одном из самых известных спортивных теле- и радиокомментаторов СССР.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
