В России разработают методы контроля за старением книг-памятников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Отечественные ученые приступили к созданию технологий, которые позволят не только определить, как выглядели старинные книжные памятники с многовековой историей, но и прогнозировать изменения их состояния. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор по особо ценным фондам Российской национальной библиотеки (РНБ) Евгений Ляховицкий.
Ученые исследуют физико-химические процессы изменений памятников русской письменности XI-XVIII веков в ходе их исторического существования. Совместный проект запустили РНБ и Курчатовский институт.
«Исследования в рамках проекта не только дают возможность определения технологических особенностей древнего документа или кодекса, но и позволяют сделать вывод о том, как он будет меняться в дальнейшем, сделать прогноз его состояния, что имеет самое фундаментальное значение. И, конечно, мы получаем возможность понять, как выглядел памятник в момент создания», — сказал Ляховицкий.
Когда специалисты оценивают состояние старого документа или книги и решают, какие действия нужно предпринять, чтобы этот памятник сохранялся как можно дольше, важно знать, из чего он сделан. Определить состав образца — очень сложная задача, пояснил Ляховицкий. «Историческое разнообразие технологий производства очень значительно. К примеру, бумага ручного отлива раннего Нового времени связана с современной нам бумагой в основном только названием. Еще меньше общего между современными и историческими чернилами», — отметил он.
Таким образом, специалисты всегда имеют дело с веществом документа, видоизмененным в процессе его долгой жизни под воздействием разных факторов. «И если распознавание, условно говоря, нового вещества не представляет проблемы, то готовых сигнатур для определения старого вещества у нас в распоряжении нет, их предстоит создать. И эту фундаментальную проблему призван решить наш проект», — отметил Ляховицкий.
Российская национальная библиотека обладает обширным парком исследовательского оборудования, сопоставимым с крупнейшими музеями. В рамках проекта ученые разрабатывают реплицированные образцы документов на основе свидетельств об исторических технологиях их создания, подвергают эти образцы разным видам воздействий и фиксируют изменения. «Чтобы четко понимать, какие именно факторы воздействуют на образец, нам приходится создавать специальное оборудование, в котором и происходит процесс контролируемого старения», — пояснил Ляховицкий.
Параллельно ведется исследование подлинников книжных памятников. Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда.
Библиография единства народов России и подготовка к юбилею Екатерины II.
Еще один знаковый проект РНБ приурочен к Году единства народов России. «Для нас это год, в который мы должны вложиться большим, значимым делом. И таким делом стал один из важнейших наших проектов — Библиография единства народов России. Это библиография на языках народов России. Это фундамент для изучения, сохранения языков и культур народов нашей страны», — сказал на пресс-конференции генеральный директор РНБ Денис Цыпкин. Он отметил, что проект реализуется на базе национальной информационно-библиографической системы «Приоритет», и в настоящее время активно идет его наполнение.
Также РНБ приступает к подготовке к празднованию 300-летнего юбилея Екатерины Великой, который будет отмечаться в 2029 году. «Для нас это, что называется, очень личное потому что библиотека была в прямом смысле слова ее учреждением — это ее проект, ее концепт. Она сама наблюдала за стройкой и фактически ею руководила», — отметил Цыпкин.