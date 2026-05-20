Подпольное казино в Калининграде работало 17 лет — организаторы задержаны

В Калининграде полицейские пресекли деятельность подпольного игорного бизнеса, который работал с июля 2009 года по май 2026 года. Организаторами оказались 48-летний мужчина и 39-летняя женщина. Для работы они наняли трёх девушек-администраторов.
Злоумышленники постоянно меняли адреса проведения нелегальных игр и тщательно проверяли клиентов — для конспирации. За всё время существования подпольного казино его доход превысил 1,5 миллиона рублей.
При обысках полицейские изъяли 11 игровых консолей, 7 мониторов, ноутбук, сетевое оборудование, электронные носители, черновые записи и более 100 тысяч рублей наличными.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).