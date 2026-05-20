Охотящегося канюка и ястребиную славку калининградка застала с добычей в клюве (фото)

Редкие кадры удалось сделать в Багратионовском районе.

Источник: Клопс.ru

Редкие кадры, на которые попал охотящийся в поле в Багратионовском районе канюк, удалось сделать калининградскому фотографу Ольге Музюкиной. Об этом рассказала «Клопс» сама девушка.

Вечером на минувших выходных Ольга уже возвращалась домой с очередного выезда на «фотоохоту». В тот раз ей не посчастливилось запечатлеть ничего особо интересного. Как вдруг девушка заметила сидящего на проводах канюка.

«Сначала мы не хотели даже останавливаться, — вспоминает она. — Думали, всё равно улетит. Хорошо, что всё же решили вернуться!».

Канюк практически сразу слетел с проводов, но не полетел в сторону от людей и машины. Он спикировал прямо в траву, а через некоторое время поднялся оттуда с добычей в клюве — ему попался мелкий грызун. Всё это произошло очень быстро.

«Всю дорогу удивлялись, как нам повезло проехать мимо птички в момент охоты!» — смеётся фотограф.

А на прошлой неделе Ольге повезло стать свидетелем «охоты» другой пернатой — ястребиной славки. Птичку заметили на дороге между Правдинском и Гвардейском. Правда, с хищниками её связывает только слово «ястребиная» в названии да окраска, напоминающая грудку ястреба. А питается она не мышами, а пауками, моллюсками, ягодами и насекомыми.

Славку удалось сфотографировать тоже под занавес воскресного дня, «когда понедельник уже дышит тебе в затылок». На симпатичной лесной опушке прямо у дороги пышно цвели кусты терновника. А из гущи благоухающих веток доносилось странное потрескивание. Определитель помог понять, чья это песенка.

Девушка ещё некоторое время провела у кустов терновника, и терпение было вознаграждено. Желтоглазый певец показался людям, попозировал в мягком свете закатного солнца и даже провёл показательную ловлю жука.

Очень редкую краснокнижную птицу — хищную скопу — встретили в Калининградской области дважды в течение месяца.