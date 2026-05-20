Пермский суд оставил мужчину, кравшего телефоны в бреду, в псих-больнице

Преступления были совершены в 2024 году. Мужчина объяснял кражи тем, что собирает деньги на операцию по удалению «чипа» из своего тела. Суд установил, что на момент преступлений он находился под влиянием бреда и галлюцинаций, и направил его на принудительное лечение, где он остаётся до сих пор.