В Калининграде задержали организаторов подпольного казино — доход превысил 1,5 млн рублей

В Калининградской области полицейские задержали организаторов и участников преступной группы, которые почти 17 лет нелегально проводили азартные игры.

Источник: KaliningradToday

Оперативники изъяли оборудование и деньги.

По данным УМВД, с июля 2009 года по май 2026 года 48-летний мужчина и 39-летняя женщина организовали подпольный игорный бизнес. Они привлекли трёх девушек-администраторов. Для конспирации злоумышленники постоянно меняли адреса и тщательно проверяли игроков.

Доход преступной группы превысил 1,5 млн рублей.

Полицейские изъяли 11 игровых консолей, 7 мониторов, ноутбук, сетевое оборудование, электронные носители, черновые записи и более 100 тысяч рублей наличными.

Следователь СУ СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ — незаконная организация и проведение азартных игр.

