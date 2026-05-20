В Воронежской области школьникам показали работу Борисоглебской больницы

Экскурсию в детскую поликлинику Борисоглебской центральной районной больницы провели для старшеклассников Воронежской области 12 мая, сообщили в минздраве региона. Мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Уточняется, что, так как многие выпускники хотят связать свою жизнь с медициной, особое внимание на встрече уделили рассказам о тех специальностях, в которых нуждается детская поликлиника. Так, ребят провели по кабинетам учреждения и показали работу врачей. Например, школьники смогли увидеть, как проводят УЗИ органов желудочно-кишечного тракта.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.