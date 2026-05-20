В Воронежской области школьникам показали работу Борисоглебской больницы

Уточняется, что, так как многие выпускники хотят связать свою жизнь с медициной, особое внимание на встрече уделили рассказам о тех специальностях, в которых нуждается детская поликлиника. Так, ребят провели по кабинетам учреждения и показали работу врачей. Например, школьники смогли увидеть, как проводят УЗИ органов желудочно-кишечного тракта.