Во Владимирской области пройдет онлайн-мастер-класс по использованию ИИ

Онлайн-мастер-класс «Эффективное использование искусственного интеллекта в охране труда» состоится 26 мая. Его проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве труда и занятости населения Владимирской области.
В ходе мастер-класса участники узнают о возможностях применения интеллектуальных решений для профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Также им расскажут, как внедрять ИИ-инструменты в работу служб охраны труда и развивать цифровые навыки.
К участию приглашаются руководители и специалисты служб охраны труда, представители кадровых и ИТ-подразделений, а также представители профсоюзных организаций. Регистрация и трансляция на платформе видео-конференц-связи доступна по ссылке.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.