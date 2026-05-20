Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владимирской области пройдет онлайн-мастер-класс по использованию ИИ

Участники узнают, как нейросети помогают снижать уровень производственного травматизма.

Источник: Национальные проекты России

Онлайн-мастер-класс «Эффективное использование искусственного интеллекта в охране труда» состоится 26 мая. Его проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве труда и занятости населения Владимирской области.

В ходе мастер-класса участники узнают о возможностях применения интеллектуальных решений для профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Также им расскажут, как внедрять ИИ-инструменты в работу служб охраны труда и развивать цифровые навыки.

К участию приглашаются руководители и специалисты служб охраны труда, представители кадровых и ИТ-подразделений, а также представители профсоюзных организаций. Регистрация и трансляция на платформе видео-конференц-связи доступна по ссылке.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.