Фонд «Креспектива» заявил о прекращении деятельности

В 2022 году в бюджете фонду было предусмотрено 211 млн рублей, из которых планировалось потратить 165,7 млн руб. на ремонт четырех зданий довоенной постройки на Суворова в Калининграде общей площадью 4 тыс. кв.м. Бывший военный город был передан фонду для создания в нём кластера креативных индустрий. В апреле 2024 года было принято решение передать имущественный комплекс Корпорации развития области, в 2025 году в пресс-службе правительства сообщили, что судьба бывшего городка пока не определена. В ответе на запрос, датированном июнем 2025 года, говорилось, что в 2021 и 2022 годах «Креспектива» получила из бюджета региона 88,2 млн руб. и 72,3 млн руб. соответственно на обеспечение деятельности для реализации мероприятий по развитию и поддержке креативного предпринимательства, в том числе и по направлению расходования субсидии «аренда, содержание и ремонт имущества».