Созданный при губернаторе Антоне Алиханове фонд «Креспектива» заявил о прекращении деятельности. Соответствующий пост опубликован в сообществе «ВКонтакте» фонда.
«Фонд “Креспектива” уходит “из большого спорта”, — говорится в сообщении. — В 2026 году наша организация прекращает свое существование, но креатив в Калининградской области неиссякаем. А компетенции, мощности и креативные перспективы команды Фонда настолько велики, что требуют выхода на новый уровень. Мы по-прежнему верим, креатив спасет мир. Сила в людях». Фонд поблагодарил правительство Калининградской области «за доверие и поддержку в старте и развитии такого важного сектора экономики, как креатив», а также креаторов — «за сотрудничество и участие в проектах».
Получить оперативный комментарий о причинах остановки деятельности в фонде не удалось.
Отметим, что по данным ФНС на 20 мая 2026 г. фонд имел статус действующего, выручка за 2025 год составила 1,2 млн руб., руководителем с июня 2025 года является Алина Демидова (по данным на июнь 2025 года, Алина Калькута — супруга главы агентства по межрегиональным и международным связям Калининградской области).
Организация была создана в 2020 году, финансировалась за счёт субсидий из областного бюджета. Бывший руководитель фонда Валерия Гусейнова покинула регион в 2024 году после перехода экс-губернатора Антона Алиханова на пост федерального министра. Гусейнова была супругой экс-фотографа «Комсомольской правды» Виктора Гусейнова, который являлся другом Алиханова.
Фонд «Креспектива» проводил мероприятия, направленные на поддержку креативного предпринимательства. В частности, организовывал международные фестивали игровой индустрии PLAYPORT FEST, лекции, мастер-классы, первую региональную премию местного креативного сообщества «Анклав» и т.д.
Год назад стало известно, что правительство Калининградской области почти в восемь раз сократило финансирование фонда: в 2024 году «Креспектива» получила из областного бюджета 42 млн руб., в бюджете на 2025 год ему было предусмотрено 5,5 млн. руб.
В 2022 году в бюджете фонду было предусмотрено 211 млн рублей, из которых планировалось потратить 165,7 млн руб. на ремонт четырех зданий довоенной постройки на Суворова в Калининграде общей площадью 4 тыс. кв.м. Бывший военный город был передан фонду для создания в нём кластера креативных индустрий. В апреле 2024 года было принято решение передать имущественный комплекс Корпорации развития области, в 2025 году в пресс-службе правительства сообщили, что судьба бывшего городка пока не определена. В ответе на запрос, датированном июнем 2025 года, говорилось, что в 2021 и 2022 годах «Креспектива» получила из бюджета региона 88,2 млн руб. и 72,3 млн руб. соответственно на обеспечение деятельности для реализации мероприятий по развитию и поддержке креативного предпринимательства, в том числе и по направлению расходования субсидии «аренда, содержание и ремонт имущества».