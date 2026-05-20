Жителей столицы приглашают на финал Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе

Финал Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе пройдет 23 и 24 мая в спортинг-клубе «Румянцево», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Состязания пройдут в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Участие примут более 250 спортсменов — как титулованные мастера, так и любители. Победители в каждой категории получат призы. Для болельщиков также организуют мастер-классы, тактические игры и тренировки в лазерном тире. Самые юные посетители смогут присоединиться к специальной программе с анимацией и творческими мастерскими.
Кроме того, гостей ждет музыкальная программа. На протяжении всего фестиваля будут выступать диджеи и коллектив барабанщиков, а в конце праздника на сцену выйдет хедлайнер мероприятия. Для зрителей вход свободный.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.