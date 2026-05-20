В Подмосковье у деревни Мансурово отремонтируют мост

Капитальный ремонт моста через реку Молодильню вблизи деревни Мансурово в Московской области проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
В работах задействованы 20 специалистов и 4 единицы техники. Они полностью заменят дренажные и водоотводящие системы, укрепления и многое другое. Запуск движения запланирован на ноябрь 2026 года. Для комфортного перемещения автомобилистов и пешеходов на время ремонта было демонтировано старое сооружение и возведен временный мост.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.