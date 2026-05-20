В Волгограде пройдёт форум женского здоровья

Волгоградок, которые заботятся о себе и хотят как можно больше узнать о своём организме, приглашают на форум женского здоровья.
С участницами встретятся ведущие врачи региона, в том числе, специалисты областного онкодиспансера, и пациентки, которые преодолели тяжёлые недуги. Среди почетных гостей будут президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова и представитель отдела регистра доноров Российского НИИ гематологии и трансфузиологии Татьяна Пономарёва.
Форум пройдет 30 мая в гостинице «Волгоград» на улице Мира, 12, с 11:00 до 16:00. Вход свободный. В программе мастер-класс по арт-терапии, игра-квиз, бесплатный визаж и розыгрыш билетов в аквапарк для тех, кто придёт к открытию.
