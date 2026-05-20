В Тверской области прошел гастрофестиваль «Верещагин СЫРФЕСТ»

Седьмой гастрономический фестиваль «Верещагин СЫРФЕСТ — 2026» прошел 16 мая в городе Конаково Тверской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Участие в мероприятии приняли около 40 сыроварен страны, сообщили в аппарате правительства региона.
Фестиваль стартовал с парада участников на мототехнике. Одной из главных площадок форума стало «Посольство сыра», где прошли гастрономические мастер-классы. Самым популярным блюдом в этом году стал птитим с креветками и сыром.
Гостям праздника также был представлен туристический потенциал Верхневолжья на примере кластера «Конаково-Агротуризм». Еще на площадке мероприятия провели ярмарку, где сыроварни со всей России презентовали свою продукцию, а мастера народного промысла — свои уникальные изделия.
Новшеством стала фотозона с искусственным интеллектом, где можно было представить себя в роли сыровара или перенестись в историю сыроделия Корчевского уезда вместе с Николаем Верещагиным. Помимо этого, организаторы фестиваля устроили выставку картин конаковских художников на «сырную» тему. Выступили также местные творческие коллективы. Самые юные посетители приняли участие в веселых играх, танцах и конкурсах.
