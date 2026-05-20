В Казани от клещей обработали почти 170 гектаров парков и скверов

Специалисты городских служб обработали от клещей 169,74 гектара парков, скверов и общественных пространств Казани. Это около 38,5% от общего плана, который составляет 440,38 гектара. Работы начались 6 мая и завершатся в июне, сообщили в мэрии города.
Для уничтожения клещей используется препарат «Таран», который распыляют с помощью бензомоторных генераторов. Действующее вещество меняют каждый год — это делается для того, чтобы у кровососущих не вырабатывалась привыкание к химикатам.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за медицинской помощью после присасывания клещей обратились более 500 жителей Казани. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было зафиксировано почти 985 обращений. Таким образом, наблюдается значительное снижение числа пострадавших.
Большинство инцидентов произошло в лесах Лаишевского, Зеленодольского, Пестречинского, Сабинского и Верхнеуслонского районов. Также клещей приносили с дачных участков, из парков (до начала акарицидной обработки) и при выгуле собак.
Важное уточнение: по данным ведомства, случаев заражения клещевыми инфекциями среди обратившихся не выявлено.
Жителей призывают соблюдать меры предосторожности при посещении лесопарковых зон, использовать репелленты и проводить само- и взаимоосмотры после прогулок.