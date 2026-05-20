Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспертиза определила причину смерти мамы из Новочеркасска, умершей после родов

Как выяснили эксперты, женщине вкололи в позвоночник лекарство не для анестезии.

Источник: Комсомольская правда

Экспертиза определила причину смерти 27-летней жительницы Новочеркасска Анны, которая умерла после родов. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал адвокат ее мужа Данил Бердичевский.

— Специалисты изучили материалы дела и дали заключение. Смерть Анны наступила после введения в спинномозговой канал препарата, не предназначенного для этого. Вместо эпидуральной анестезии женщине вкололи транексамовую кислоту. Это кровеостанавливающее средство, а не обезболивающее. Это привело к поражению мозга и коме, — сообщил адвокат.

Данил Бердичевский пояснил, что сейчас идет расследование уголовного дела. Следующая экспертиза должна установить, чьи именно действия привели к гибели пациентки.

Напомним, 27-летняя жительница Новочеркасска ждала появления второго ребенка и поступила в местный роддом 5 апреля. Несколько часов она общалась по телефону с супругом и подругой, жалуясь на нестерпимую боль, несмотря на то, то ей четырежды ввели эпидуральную анальгезию. Когда женщина перестала отвечать, муж приехал в медучреждение и узнал, что жена впала в кому, а дочку спасли при операции кесарева сечения.

Впавшую в кому маму перевезли в Ростов, где за несколько часов она пережила четыре остановки сердца и умерла вечером 7 апреля. У нее остался пятилетний сын и новорожденная дочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.