Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: на Волгоград и область надвигается шторм с ветром до 25 м/с

В Волгоградской области до конца дня 20 мая и в ночь на 21 мая ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий. По.

В Волгоградской области до конца дня 20 мая и в ночь на 21 мая ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий. По информации МЧС, в отдельных районах региона, а также в областном центре прогнозируются сильные дожди и ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду.

В связи с прогнозируемой непогодой спасатели призывают жителей и гостей Волгоградской области соблюдать меры безопасности.

— Если непогода застала вас на улице, не прячьтесь под деревьями, остановками и шаткими навесами, обходите опасные объекты. Держитесь дальше от линий электропередач, рекламных щитов и ветхих строений, во время ливня не спускайтесь в подземные переходы и подвалы, — советуют сотрудники МЧС. — Если вы дома, закройте окна, уберите с незастекленных балконов вещи, которые может унести ветром, отключите приборы. Во время грозы выключите электронику из розеток во избежание скачков напряжения.

Автомобилистам рекомендуют при сильном ливне или граде съехать на обочину и включить «аварийку». Не следует парковаться под деревьями.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше