МЧС: на Волгоград и область надвигается шторм с ветром до 25 м/с

— Если непогода застала вас на улице, не прячьтесь под деревьями, остановками и шаткими навесами, обходите опасные объекты. Держитесь дальше от линий электропередач, рекламных щитов и ветхих строений, во время ливня не спускайтесь в подземные переходы и подвалы, — советуют сотрудники МЧС. — Если вы дома, закройте окна, уберите с незастекленных балконов вещи, которые может унести ветром, отключите приборы. Во время грозы выключите электронику из розеток во избежание скачков напряжения.