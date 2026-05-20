Костромские студенты представили на хакатоне проекты цифрового помощника

Студенты Костромского государственного университета приняли участие в хакатоне, который прошел с 15 по 17 мая в институте «Высшая ИТ-школа» вуза, сообщили в областном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов. Команды института представили свои проекты по созданию цифрового помощника, что соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Работа над решениями велась в течение двух дней. Основная задача заключалась в разработке инновационного цифрового помощника, предназначенного для упрощения адаптации первокурсников к учебному процессу, а также для помощи в ориентировании в учебных программах, расписании, сервисах и возможностях университета. По итогам состязаний первое место заняла команда «Баблти»: Макар Смирнов, Ксения Ефимова, Анна Работько и Егор Суханов. Ребята выиграли денежный приз 100 тысяч рублей за свой проект.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.