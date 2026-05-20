В Черняховске завершают капремонт двух домов довоенной постройки на ул. Театральной

В Черняховске на ул. Театральной завершают капитальный ремонт фасадов и кровель двух домов довоенной постройки. Они находятся на ул. Театральной, 14а и 14б. Об этом сообщил муниципальный глава Виктор Вобликов на своей странице «ВКонтакте».
«В работе на этих объектах применяются современные строительные технологии и сертифицированные материалы, что позволяет не только значительно продлить срок службы зданий, но и сделать их более комфортными для проживания», — отметил он.
Сейчас основные работы по ремонту крыш и фасадов вышли на финишную прямую. Вобликов пообещал «держать ситуацию на личном контроле до полного завершения всех этапов».
