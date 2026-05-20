Марафон в Волгограде собрал около 800 бегунов

В этом году марафон был приурочен к 81-й годовщине Великой Победы. Старт объединил как любителей, так и профессионалов самых разных возрастов, представлявших около 40 регионов страны. Беговая трасса развернулась на Нулевой продольной магистрали в районе Набережной 62-й Армии. Так, 16 мая прошли спортивная выставка и регистрация новых участников, а на следующий день состоялись забеги.