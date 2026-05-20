Марафон в Волгограде собрал около 800 бегунов

«Волгоградский марафон», посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева, прошел 16 и 17 мая в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Он собрал около 800 человек, сообщили в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области.
В этом году марафон был приурочен к 81-й годовщине Великой Победы. Старт объединил как любителей, так и профессионалов самых разных возрастов, представлявших около 40 регионов страны. Беговая трасса развернулась на Нулевой продольной магистрали в районе Набережной 62-й Армии. Так, 16 мая прошли спортивная выставка и регистрация новых участников, а на следующий день состоялись забеги.
Для юных участников дистанция составляла 1 км. Официальных медалистов там не определяли, но ребят ждали памятные призы, сувениры и развлекательная программа. Для взрослых подготовили четыре основные дистанции: 5 и 10 км, полумарафон — 21 км, классический марафон — 42 км, а также эстафету, в которой мерились силами шесть корпоративных команд.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.