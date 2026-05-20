Дятлова рассказала, когда продолжится ремонт площади Победы в Калининграде

Власти готовят документацию к новому аукциону.

Власти Калининграда планируют продолжить ремонт площади Победы в ближайшее время. Об этом заявила глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира «ВКонтакте».

«Мы уже выполнили ремонт пешеходной зоны к Дню Победы, заменили наиболее повреждённую плитку. Сейчас готовим аукцион на заключение контракта по ремонту всей площади», — отметила Дятлова.

В рамках контракта планируют частично заменить гранитное мощение, восстановить облицовку подпорных стен, привести в нормативное состояние ступеньки. Кроме того, проведут работы по текущему содержанию фонтанов, включая модернизацию системы водоотведения. В части содержания инженерной инфраструктуры предусмотрено обновление электрических сетей, реконструкция светильников и фонарей наружного освещения.

Глава администрации также напомнила, что идёт подготовка проекта по масштабной реконструкции площади. Проект планируют представить горожанам и обсудить с ними все детали. «Текущим ремонтом мы площадь поддерживаем, но нужно уже обсуждать, как она будет выглядеть в дальнейшем. Нужно замахиваться на новые смыслы. Аукцион проведём в ближайшее время, а дальше будем мечтать и думать о будущем», — сказала Дятлова.

В Калининграде регулярно выделяют деньги на ремонт площади Победы. Дятлова объясняла частые работы нарушением технологии строительства. Эксперты пришли к выводу, что на площади Победы некачественно сформировали основание.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
