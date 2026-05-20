Ученый Иванов назвал российскую вакцину от рака главным событием в биофармацевтике страны

Для ускорения прогресса в области персонализированных препаратов президент России Владимир Путин поручил создать условия, необходимые для разработки и применения инновационных препаратов на основе матричной РНК и обеспечения технологического суверенитета страны. В связи с этим в 2025 году в России создан Научно-технологический центр развития мРНК-технологий. В состав консорциума вошли уже 20 научных организаций, в качестве головного института выступает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Одним из ключевых участников этого консорциума стал научно-технологический университет «Сириус».