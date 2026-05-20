Нижегородское правительство и «РТК-ЦОД» подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры дата-центров в регионе

«Регион реализует масштабные проекты в ИТ-сфере, и вычислительных мощностей нам уже не хватает. Совместно с “РТК-ЦОД” планируем разработать новый механизм поощрения инвестиций в строительство центров обработки данных в нашем регионе», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. «В Нижнем Новгороде мы не только занимаемся строительством дата-центров, но и уже предоставляем на их основе полный спектр ИТ-услуг, в том числе облачных. Таким образом, компания активно участвует в создании не только физической, но и цифровой ИКТ-инфраструктуры региона, которая помогает государственным и коммерческим организациям Нижегородской области в их ежедневной деятельности. Также мы реализуем совместный с регионом технологический офис, который обеспечит рабочие места для специалистов региона и привлечет ИТ-кадры из других субъектов», — сказал генеральный директор «РТК-ЦОД» Давид Мартиросов.