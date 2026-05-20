Нижегородское правительство и «РТК-ЦОД» подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры дата-центров в регионе

Правительство Нижегородской области и сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД» объединят свои усилия для развития ИКТ-инфраструктуры региона. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор «РТК-ЦОД» Давид Мартиросов в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»; 18+) 20 мая.
Совместная работа сторон предполагает развитие в Нижегородской области инфраструктуры для обучения и использования искусственного интеллекта, привлечение ИТ-специалистов из других регионов для работы в нижегородском ИКТ-секторе (объединяет ИТ и связь. — прим.), а также организацию подготовки таких специалистов в ИТ-кампусе «НЕЙМАРК» и других учебных заведениях региона.
Кроме того, в рамках подписанного соглашения «РТК-ЦОД» откроет опорный офис для своих специалистов для технологической поддержки государственных сервисов на территории Нижегородской области.
«Дата-центр “РТК-ЦОД” в Нижнем Новгороде уже обслуживает региональную инфраструктуру. Вторая очередь строительства подтверждает растущий спрос на вычислительные мощности в регионе. Еще более важное значение сотрудничество с “РТК-ЦОД” несет для усиления кадрового капитала региона через привлечение новых специалистов отрасли ИКТ. Соглашение позволит нам расширить диалог с компанией», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Партнерство также предполагает расширение центра обработки данных с использованием комбинированной схемы энергоснабжения (электрическая и газовая генерация).
«Регион реализует масштабные проекты в ИТ-сфере, и вычислительных мощностей нам уже не хватает. Совместно с “РТК-ЦОД” планируем разработать новый механизм поощрения инвестиций в строительство центров обработки данных в нашем регионе», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. «В Нижнем Новгороде мы не только занимаемся строительством дата-центров, но и уже предоставляем на их основе полный спектр ИТ-услуг, в том числе облачных. Таким образом, компания активно участвует в создании не только физической, но и цифровой ИКТ-инфраструктуры региона, которая помогает государственным и коммерческим организациям Нижегородской области в их ежедневной деятельности. Также мы реализуем совместный с регионом технологический офис, который обеспечит рабочие места для специалистов региона и привлечет ИТ-кадры из других субъектов», — сказал генеральный директор «РТК-ЦОД» Давид Мартиросов.
Напомним, что XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. Мероприятие проходит при поддержке правительства РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ».
Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.