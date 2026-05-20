Ученый Иванов: российские разработки вакцин от аллергии носят прорывной характер

Как отметил в своем докладе сам Валента, российская рекомбинантная вакцина от аллергии на кошек уже готова к клиническим испытаниям. «На основе этой технологической платформы мы уже сделали вакцину от аллергии на пыльцу березы и яблоки», — добавил он. По распространенности в России типов причин респираторных аллергий, отметил ученый, в Москве, Уфе и Екатеринбурге чаще всего люди сталкиваются с аллергией на кошек, во Владивостоке — на HDM (пылевой клещ), в Санкт-Петербурге — пыльцу березы, в Сочи и Ростове-на-Дону — амброзию, в Самаре — на полынь.