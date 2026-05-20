Беременным женщинам и молодым мамам дали советы, как вести себя в жару

Летняя жара может создавать дополнительные трудности для беременных и недавно родивших мам, так как их организм уже испытывает повышенную нагрузку. Чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие, важно соблюдать определённые рекомендации, подчеркнула акушер-гинеколог Татьяна Айглова.
Ограничьте пребывание на солнце в часы пик. Планируйте прогулки в утренние или вечерние часы, когда солнце наименее активно.
Выбирайте свободную и лёгкую одежду из натуральных материалов, таких как хлопок или лён. Обувь должна быть удобной и не стеснять движений. Не забывайте про головной убор, чтобы защитить голову от перегрева.
Следите за своим питанием. В жару рекомендуется избегать тяжёлой, жирной и солёной пищи. Увеличьте потребление свежих овощей, фруктов, кисломолочных продуктов и белковых блюд.
Пейте достаточное количество воды — не менее 2 литров в день, если нет противопоказаний. Откажитесь от газированных напитков, крепкого чая и кофе, которые могут обезвоживать организм.
Регулярно измеряйте артериальное давление. Если вы чувствуете ухудшение состояния, обратитесь к врачу.
Обратите внимание на возможные отёки рук и ног. При их появлении проконсультируйтесь с врачом.
Если в помещении работает кондиционер, убедитесь, что поток воздуха не направлен прямо на вас. Это поможет избежать переохлаждения и простуды, приводит советы специалиста ИА «МариМедиа».
