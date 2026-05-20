Над Балтикой зависла пелена тумана, к вечеру она доберётся до побережья Калининградской области — синоптики

Над Балтийским морем держится плотная пелена тумана, к вечеру она может выйти на северное побережье региона. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в среду, 20 мая.
К вечеру туман может затронуть участок от Донского до Куршской косы. На побережье сейчас заметно холоднее, чем в глубине области: около +15…+16 против +20…+21. Тем, кто собирается к морю вечером, советуют одеться теплее.
В районе Калининграда осадков уже не ждут. На небе держится лишь небольшая кучевая облачность, а условий для образования ливневых туч, по оценке специалистов, сегодня не хватает.
Синоптики считают, что до конца недели в регионе сохранится спокойная погода с умеренным теплом, однако летних температур в последние дни мая ждать не стоит.