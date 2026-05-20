Подрядчика для ремонта нижегородской школы № 93 нашли с шестой попытки

Контракт на капитальный ремонт здания школы № 93 на улице Мечникова в Нижнем Новгороде заключили с ООО «Регион-сервис-НН». Об этом сообщается на сайте госзакупок. Закупку в этот раз провели у единственного поставщика.
Стоимость контракта осталась прежней — почти 188,9 млн рублей. Завершить все работы на объекте требуется до 1 августа 2027 года. Напомним, первую закупку на капремонт этой школы объявили еще в ноябре 2025 года, и тогда условия предусматривали более продолжительный срок выполнения работ — до 1 декабря 2027 года.
С 23 марта из-за планируемого ремонта учеников школы № 93 уже перевели в другие учебные заведения. Образовательный процесс для детей организован на базе школ № 172, 69 и 66.
