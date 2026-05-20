Участники экоакции в подмосковном Воскресенске собрали 800 кг крышек

Вырученные с пластика средства перечислят в благотворительный фонд.

Акция «Добрые крышечки» состоялась в Воскресенске при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». За несколько часов волонтеры и участники собрали 800 кг пластика, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Организаторами мероприятия традиционно выступили молодежный центр «Олимпиец», активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск». Собранные крышечки доставили на комплекс по переработке отходов «Восток». Вырученные с них средства перечислят в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Они идут на покупку реабилитационного оборудования для ребят.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.