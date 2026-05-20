В Ростове пациента со стенозом позвоночника поставили на ноги за два часа

Ростовские нейрохирурги впервые провели эндоскопическое расширение позвоночного канала через два небольших прокола. Уже через два часа после вмешательства пациент начал ходить, рассказали в областном Минздраве.
Операцию выполнили на базе горбольницы № 20. У пациента был выраженный стеноз на уровне позвонков L4-L5. Раньше при таком диагнозе требовались большие разрезы и установка имплантов.
Теперь в распоряжении врачей — новое оборудование с камерой 4К и специальными манипуляторами. Оно позволяет обойтись без серьезного хирургического вмешательства. Техника подходит также для удаления грыж и извлечения инородных предметов.
— Стеноз позвоночного канала — одно из самых распространенных заболеваний у людей старше 60 лет. Сужение канала вызывает боль и ограничивает подвижность. Новый метод сокращает восстановительный период до минимума, — подчеркнули в ведомстве.
