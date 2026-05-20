В Ростове пациента со стенозом позвоночника поставили на ноги за два часа

В Ростове горбольница № 20 получила оборудование с камерой 4К для операций на позвоночнике.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские нейрохирурги впервые провели эндоскопическое расширение позвоночного канала через два небольших прокола. Уже через два часа после вмешательства пациент начал ходить, рассказали в областном Минздраве.

Операцию выполнили на базе горбольницы № 20. У пациента был выраженный стеноз на уровне позвонков L4-L5. Раньше при таком диагнозе требовались большие разрезы и установка имплантов.

Теперь в распоряжении врачей — новое оборудование с камерой 4К и специальными манипуляторами. Оно позволяет обойтись без серьезного хирургического вмешательства. Техника подходит также для удаления грыж и извлечения инородных предметов.

— Стеноз позвоночного канала — одно из самых распространенных заболеваний у людей старше 60 лет. Сужение канала вызывает боль и ограничивает подвижность. Новый метод сокращает восстановительный период до минимума, — подчеркнули в ведомстве.

