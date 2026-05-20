Перед операцией шансы были 50 на 50: близкие — о 20-летнем велосипедисте, которого переехала машина в Калининграде (видео)

Студент-велосипедист, попавший под колёса автомобиля в Калининграде, находится в тяжёлом состоянии. Его мать и брат рассказали «Клопс», что после ДТП молодому человеку пришлось экстренно делать операцию из-за кровоизлияния в мозг.
Авария произошла утром около 8:30 на Московском проспекте в районе разворотного кольца у филиала МФЮА. Как рассказала мама пострадавшего Руслана (имя изменено по просьбе близких), парень ехал на работу. Молодой человек учится в Калининградском бизнес-колледже и подрабатывает администратором в ТЦ «Акрополь».
Женщина с трудом подбирает слова и постоянно плачет: «У нас очень дружная хорошая семья, Руслан — замечательный сын. Мы живём вместе недалеко от места ДТП. Старший сын работает и живёт в Москве. Утром я накормила Руслана завтраком и проводила на работу. Он всегда писал мне или звонил, когда доезжал: мол, мама, всё нормально, не беспокойся. Не было такого, чтобы не ответил мне на звонок или СМС. А тут, я звоню, звоню ему без конца, а он не отвечает». Убитая горем мать рассказала, что о случившемся узнала только вечером. Родные скрывали от неё подробности, опасаясь за её здоровье.
«Днём неожиданно прилетел из Москвы старший сын Фарид. Оказывается, он уже знал о случившемся, срочно взял билеты, потому что беспокоился за меня. И он мне тоже ничего не говорил до последнего! А я обрадовалась, когда его увидела, такая счастливая, говорю, мол, Руслан вечером с работы придёт и поужинаем вместе, соберёмся всей семьёй. А тут Фарид мне говорит, чтобы я собиралась, что нужно поехать по делам. И вот только когда мы приехали в больницу, я узнала, что произошло с моим мальчиком», — рыдает женщина.
Состояние стало критическим.
Как рассказал «Клопс» брат пострадавшего Фарид, мама была настолько подавлена и шокирована, что несколько раз теряла сознание. У Руслана диагностировали переломы лопаток, ушиб и гематому головного мозга. Сначала врачи оценивали состояние как средней тяжести, но позже оно резко ухудшилось.
"Мы пообщались с медиками, поехали домой, но нам позвонили и сказали срочно возвращаться в больницу.
Состояние брата стремительно ухудшалось из-за увеличения гематомы, которую нужно было срочно оперировать.
Состояние стало критическим, Руслана уже готовили к операции", — вспоминает Фарид.
Операция длилась около трёх часов, и врачи предупредили семью о серьёзных рисках. Они сидели в больнице и молились за родственника, мама была ни жива ни мертва.
«Нам прямо сказали: шансы — 50 на 50. Он мог умереть и во время операции, и после неё. Ночь на 18 мая была решающей. К утру он открыл глаза, начал отходить от наркоза, и для нас это была великая радость! Во вторник, 19 мая, мы впервые за два дня смогли немного покормить его супом», — рассказал мужчина.
По словам Фарида, семья сейчас консультируется с юристами и собирает информацию о происшествии. Он утверждает, что брат потерял управление перед столкновением из-за поломки велосипеда.
«Он не летел специально под машину. На велосипеде порвалась цепь, когда он перестраивался. В этот момент он потерял управление», — считает брат пострадавшего и говорит, что это видно даже на записи.
Родственники рассказали, что водитель автомобиля на связь с ними не выходила.
«Соседка видела момент ДТП, даже сделала небольшую запись уже после случившегося. Водитель сначала переехала его передним колесом, а затем заднее проехало прямо по голове Руслана. Женщина выбежала из машины, минут пять суетилась, пыталась куда-то звонить. Потом примчалась скорая, брата увезли в БСМП. Понятно, что водитель ещё разбиралась с полицией, но что мешало ей приехать в больницу, поинтересоваться его состоянием — не сама, так хотя бы отправить своего представителя? Что мешало узнать наши контакты, написать хоть слово, узнать, как пострадавший. Нет, человек вообще на связь не выходит», — констатирует мужчина.
Утром очевидцы заметили на Московском проспекте лежащего человека, рядом — смятый велосипед. Прибывшие медики погрузили пострадавшего в скорую. Позже выяснилось, что парня, поворачивавшего с улицы Буткова, после падения переехал автомобиль.