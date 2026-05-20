Жителю Сергача может грозить до 8 лет колонии за финансирование экстремистов

В Нижегородской области по обвинению в финансировании экстремистской организации задержали жителя Сергача. Он стал фигурантом уголовного дела: в соответствии с ч. 1 ст. 282.3 УК РФ ему может грозить до восьми лет лишения свободы.
Противоправную деятельность гражданина пресекли сотрудники УФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД России по региону. Выяснилось, что мужчина придерживался экстремистских взглядов и материально помогал запрещенной организации: он перевел деньги на ее счета в зарубежном банке.
Сейчас задержанный находится под домашним арестом, а сотрудники правоохранительных органов ищут иных причастных к совершению преступления граждан.
Напомним, в списке террористов и экстремистов оказалась нижегородка.