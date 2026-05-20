Беларусь предупредила Литву и Латвию о беспилотниках — вот ответ

По имеющимся данным, тот самый предполагаемый дрон, о котором белорусские военные предупредили литовских коллег, засекли радары вооруженных сил Литвы и Латвии. После этого было решено задействовать силы воздушной полиции НАТО. Два истребителя поднялись в воздух с авиабазы Эмари в Эстонии и взяли курс на Литву и Латвию, чтобы обнаружить, идентифицировать и уничтожить БПЛА. Однако по словам Станкявичюса, истребители НАТО так и не нашли беспилотник и вернулись на базу в Эстонию.