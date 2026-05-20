Беларусь предупредила Литву и Латвию о беспилотниках — вот ответ

Командующий Сухопутными войсками Литвы рассказал, что белорусские военные заранее предупредили страны Балтии по горячей линии о летящем беспилотнике, сообщает sputnik.by.
Бригадный генерал Няриюс Станкявичюс, который командует Сухопутными войсками Литвы, положительно оценил действия белорусской стороны. Он отметил, что предупреждение о дроне было своевременным и полезным.
«Утром мы получили сообщение от белорусских Вооруженных сил о возможном движении дронов на территорию Литвы, аналогичную информацию получили наши соседи латыши», рассказал генерал Станкявичюс журналистам в среду, 20 мая.
По словам командующего, белорусские военные проявили добрую волю и использовали горячую линию, чтобы оповестить коллег из соседних стран. Факт, что обе страны получили информацию от Беларуси, Станкявичюс оценил позитивно. При этом генерал отметил, как важно, чтобы военно-воздушные силы соседних государств общались и обменивались данными при подобных происшествиях. И добавил:
«И сегодняшний факт показывает, что это произошло, и хорошо, что мы получили сигнал из Беларуси».
По имеющимся данным, тот самый предполагаемый дрон, о котором белорусские военные предупредили литовских коллег, засекли радары вооруженных сил Литвы и Латвии. После этого было решено задействовать силы воздушной полиции НАТО. Два истребителя поднялись в воздух с авиабазы Эмари в Эстонии и взяли курс на Литву и Латвию, чтобы обнаружить, идентифицировать и уничтожить БПЛА. Однако по словам Станкявичюса, истребители НАТО так и не нашли беспилотник и вернулись на базу в Эстонию.
Также генерал сообщил журналистам, что на данный момент литовские военные не могут точно сказать, где находится дрон. По его мнению, он либо упал или покинул территорию Литвы. Поиски беспилотника продолжаются с использованием вертолета ВВС и наземных сил. Командующий Сухопутными войсками Литвы пообещал проинформировать СМИ об итогах поисков.
Ранее МИД сделал заявление в связи с огнестрельным ранением белоруса в Польше.
А еще милиция задержала пенсионерку в центре Минска из-за инцидента на вокзале.