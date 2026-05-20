Стартовал нижегородский проект по передаче детей-сирот в семьи на каникулы

Проект «Каникулы в семьях» по поддержке детей-сирот стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Нижегородцам предлагают на выходные или каникулы взять в семью детей, воспитывающихся в социальных учреждениях. Проект разработали специалисты минсоцполитики региона в рамках реализации национального проекта «Семья».
«Для детей-сирот каникулы или даже просто выходные, проведенные в полноценной семье, являются уроком социальной адаптации в реальном мире. Такой опыт расширяет круг позитивных социальных контактов, дает представление о жизни в семейной обстановке, способствует формированию навыков бытового взаимодействия» — пояснила заместитель министра социального развития и семейной политики Елена Леонова.
Желающим принять участие в проекте нужно подать документы в органы опеки по месту жительства, пройти обследование жилищных условий и получить заключение о возможности взять ребенка в «гостевом режиме».
После этого можно обратиться в любой нижегородский детский дом и познакомиться с его воспитанниками лично. Их анкеты доступны по ссылке.
Соцучреждение будет своевременно обеспечивать ребенка продуктами и одеждой, когда он будет находиться в семье на каникулах или проводить выходные.
