Главные новости к вечеру 20 мая 2026 года

Путин провел встречу с Си Цзиньпинем
Главным итогом переговоров стало подписание совместного заявления о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Стороны также приняли декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В присутствии лидеров двух стран были подписаны 20 документов, всего по итогам визита предполагается подписание около 40 документов.
Китай продлит безвизовый режим для россиян до 2027 года
Ушаков сообщил о сроках визита Уиткоффа и Кушнера в Россию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие недели могут посетить Россию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В Кремле прокомментировали ситуацию с беспилотниками из Прибалтики
Проблема попадания беспилотников на территорию РФ из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию России формулируют военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Девять детей пострадали при обрушении балкона в Севастополе
В поселке Кача под Севастополем произошло обрушение конструкции на втором этаже школы № 13. В результате инцидента пострадали девять учеников, обстоятельства ЧП выясняют следователи и прокуратура.