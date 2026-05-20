Жителя Сергача обвинили в финансировании экстремистской организации

Мужчина перечислял деньги под видом пожертвований на иностранные счета.

Житель города Сергач Нижегородской области попал под домашний арест по делу о финансировании экстремистской организации. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ совместно с полицией.

Как выяснили оперативники, мужчина, являясь сторонником экстремистской организации и разделяя ее идеологию, перечислил деньги на счета, открытые в иностранном банке. При этом платежи он маскировал под обычные пожертвования.

По этому факту Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ. В рамках расследования суд отправил обвиняемого под домашний арест. Сейчас правоохранители устанавливают возможных соучастников и проверяют другие эпизоды его деятельности.