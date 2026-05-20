Совет директоров "Эн+" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Совет директоров «Эн+» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, сообщили в компании.
«Рекомендовать собранию принять следующие решения: чистую прибыль, полученную обществом по итогам работы за 2025 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2025 год не выплачивать», — сказано в сообщении.
Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) «Эн+» пройдет 26 июня в Калининграде, также сообщили в компании.
