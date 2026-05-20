Днем 20 мая над Ростовской областью перехватили беспилотники ВСУ

Над Ростовской областью средства ПВО сбили украинские дроны.

Источник: Комсомольская правда

Днем в среду, 20 мая, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники над Ростовской областью. Об этом рассказали в социальных сетях Министерства обороны РФ.

— В период с 9:00 до 14:00 перехвачены и уничтожены 94 БПЛА, — говорится в сообщении ведомства. — Дроны сбивали над территориями 18 регионов: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее днем 20 мая при отражении воздушной атаки в Ростове пострадал мужчина. Обломок беспилотника попал в 24-этажный дом, еще не введенный в эксплуатацию. Раненого доставили в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.

Также известно, что в результате отражения атаки беспилотники уничтожили в Каменске-Шахтинском, а также в Зерноградском, Сальском, Миллеровском и Семикаракорском районах.

