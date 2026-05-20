В Волгограде подготовили новых инструкторов по бережливому производству

Двух инструкторов по бережливому производству подготовили на базе волгоградского предприятия «Константа-2», сообщили в областном центре «Мой бизнес». Обучение проводится в соответствии с задачами федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Так, два сотрудника «Константы-2» прошли подготовку под руководством экспертов регионального центра компетенций и успешно сдали квалификационный экзамен. Это дает им право проводить корпоративные тренинги. Обучение проводилось как очно, так и удаленно: были вебинары, лекции и практические занятия для отработки навыков. Как отметили в центре «Мой бизнес», сертифицированные специалисты обеспечивают преемственность знаний внутри трудовых коллективов.
Всего за 2026-й на предприятиях Волгоградской области, вступивших в проект в этом году, подготовят 20 инструкторов по бережливому производству. Напомним, участие рассчитано на три года. Компании региона могут присоединиться через платформу.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.