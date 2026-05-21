Площадь на Петроградской стороне назвали в честь «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил решение о переименовании безымянной территории между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями в площадь Зенита. Это решение было утверждено постановлением городского правительства.
Инициатива была поддержана городской Топонимической комиссией 27 ноября 2025 года.
Ранее мы уже рассказывали о том, что площадь на Крестовском острове получит новое название в честь 100-летия любимого многими петербуржцами футбольного клуба «Зенит».