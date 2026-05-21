Площадь на Петроградской стороне назвали в честь «Зенита»

Новая площадь будет располагаться рядом со стадионом «Газпром Арена».

Источник: Комсомольская правда

Площадь на Петроградской стороне назвали в честь «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил решение о переименовании безымянной территории между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями в площадь Зенита. Это решение было утверждено постановлением городского правительства.

— Новая площадь будет располагаться рядом со стадионом «Газпром Арена». Переименование связано с 100-летием футбольного клуба «Зенит», которое будет отмечаться в 2025 году, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Инициатива была поддержана городской Топонимической комиссией 27 ноября 2025 года.

Ранее мы уже рассказывали о том, что площадь на Крестовском острове получит новое название в честь 100-летия любимого многими петербуржцами футбольного клуба «Зенит».

Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше