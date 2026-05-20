В селе Черданцево Свердловской области прошел фестиваль здоровья

На фестивале работала садовая ярмарка, на которой можно было купить цветы, сеянцы, кашпо и декоративные фигуры. Гости могли принять участие в конкурсах и викторинах. Клуб скандинавской ходьбы «Здоровый шаг» провел урок здоровья, а художник Марина Вовк организовала мастер-класс по рисованию. Также для участников фестиваля подготовили фотозоны в деревенском стиле.