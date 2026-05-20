Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Черданцево Свердловской области прошел фестиваль здоровья

Для участников мероприятия организовали ярмарку, мастер-классы, конкурсы и викторины, а также подготовили фотозоны в деревенском стиле.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль «Здоровый сад, здоровый человек» состоялся 17 мая в селе Черданцево в Свердловской области. Мероприятие было организовано по национальному проекту «Семья», сообщили в администрации Сысертского городского округа.

На фестивале работала садовая ярмарка, на которой можно было купить цветы, сеянцы, кашпо и декоративные фигуры. Гости могли принять участие в конкурсах и викторинах. Клуб скандинавской ходьбы «Здоровый шаг» провел урок здоровья, а художник Марина Вовк организовала мастер-класс по рисованию. Также для участников фестиваля подготовили фотозоны в деревенском стиле.

Кроме того, к проведению мероприятия в селе был организован конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ». Авторов лучших работ наградили памятными подарками.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.