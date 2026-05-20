Рядом с Нижегородским театром оперы и балета высадят «Садик Чайковского» в память о великом композиторе

Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина запускает благотворительный проект «Садик Чайковского» (0+). Все желающие смогут 23 мая лично принять участие в высадке цветов гортензии на территории у здания театра. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Инициатива создать сад у здания театра — не случайность. Петр Чайковский был не только композитором, но и страстным цветоводом. В его письмах и воспоминаниях современников сохранились теплые строки о садике, который был для мастера настоящим пространством вдохновения. Он сам высаживал растения, ухаживал за ними и искренне радовался каждому цветку. Петр Чайковский дважды бывал в Нижнем Новгороде. В 1887 году он отправился отсюда в путешествие по Волге, а весной 1893 года, незадолго до смерти, провел несколько счастливых дней у брата Анатолия. Именно здесь, любуясь разливом Оки и Волги, композитор отметил свой последний день рождения.
Благотворительный проект «Садик Чайковского» — это совместная инициатива Нижегородского театра оперы и балета и фонда «Земля нижегородская». На сайте «800 добрых дел»: nn-dobro.ru/akcii/sadik-chaykovskogo-v-podarok-gorodu.html до 22 мая идет благотворительный сбор в пользу проекта. На собранные средства будут закуплены саженцы растений, подготовлен грунт и организована высадка вдоль фасада театра. Фонд гарантирует полную прозрачность сбора и целевое использование всех средств.
Присоединиться к высадке гортензий в открытый грунт все любители оперы и балета, почитатели творчества Чайковского и неравнодушные горожане могут 23 мая в 10:00. Это позволит внести вклад в создание нового городского сада, который будет расти и цвести долгие годы.