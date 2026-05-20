Рядом с Нижегородским театром оперы и балета высадят «Садик Чайковского» в память о великом композиторе

Инициатива создать сад у здания театра — не случайность. Петр Чайковский был не только композитором, но и страстным цветоводом. В его письмах и воспоминаниях современников сохранились теплые строки о садике, который был для мастера настоящим пространством вдохновения. Он сам высаживал растения, ухаживал за ними и искренне радовался каждому цветку. Петр Чайковский дважды бывал в Нижнем Новгороде. В 1887 году он отправился отсюда в путешествие по Волге, а весной 1893 года, незадолго до смерти, провел несколько счастливых дней у брата Анатолия. Именно здесь, любуясь разливом Оки и Волги, композитор отметил свой последний день рождения.