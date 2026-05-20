В Пермском крае растет число укусов клещей

По состоянию на 20 мая 2026 года в Пермском крае продолжается рост обращений граждан с укусами клещей. С начала сезона зарегистрировано 3238 случаев присасывания, среди которых 664 — у детей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Укусы фиксируются по всей территории региона. Больше всего пострадавших зафиксировано в Пермском районе — 475 человек, в Перми — 351, в Кунгурском районе — 185.
Согласно данным за 20-ю неделю, 39% укусов происходят в индивидуальных садах, 37% — в лесных зонах и 24% — на придомовых участках.
Лабораторные исследования клещей показывают, что 41,6% насекомых заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,7% — моноцитарным эрлихиозом человека, 2,1% — гранулоцитарным анаплазмозом, а 1,1% — клещевым вирусным энцефалитом.