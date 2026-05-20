В Пермском крае растет число укусов клещей

По состоянию на 20 мая 2026 года в Пермском крае продолжается рост обращений граждан с укусами клещей. С начала сезона зарегистрировано 3238 случаев присасывания, среди которых 664 — у детей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.