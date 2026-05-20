Россиянка после 25 лет брака подала на развод и узнала, что она не была замужем

Жительница Калининградской области подала на развод и узнала, что из-за допущенной в ЗАГС ошибки 25 лет не была замужем. Об этом РИА Новости сообщила ее адвокат.
«Она была официально в браке, все имущество было приобретено на имя супруга. Был рожден ребенок, было свидетельство о рождении, там указаны мать, отец», — рассказала юрист.
Все 25 лет семейной жизни свидетельство о заключении брака находилось у супруга. В этой связи к иску о расторжении семейных отношений и разделе имущества женщина смогла приложить только копию документа. Суд же потребовал оригинал, но в ЗАГС не смогли найти соответствующего акта.
Выяснилось, что свидетельство с серией и номером, которые были указаны в копии, выдано другим людям.
«Скорее всего, данные перепутали при оформлении», — считает адвокат.
Возникшую правовую коллизию рассмотрит Верховный суд.