За 69 млн рублей продают старинный дом Рукавишникова в Нижнем Новгороде

Объект культурного наследия на Большой Печерской планируют реализовать на электронных торгах в форме конкурса.

Деревянный «Дом В.M. Рукавишникова» на улице Большой Печерской, 21 в Нижнем Новгороде выставили на продажу. Соответствующая информация и объявления появились на официальном сайте торгов. Начальная стоимость объекта культурного наследия (ОКН), который сейчас находится в государственной собственности Нижегородской области, составляет 69 090 000 рублей.

Одноэтажный особняк с мансардой, двумя мезонинами и каменным подвалом был построен в 1888 году и является частью архитектурного ансамбля в эклектичном стиле. В разное время им владели промышленник Владимир Рукавишников и купцы Солины, а позднее внутри размещалась экспозиция историко-архитектурного музея-заповедника.

Существенным условием продажи станет обязанность нового владельца использовать старинное здание исключительно по целевому назначению. В бывшей усадьбе разрешено открыть художественную или музыкальную школу, образовательные кружки и другие организации, занимающиеся воспитанием и образованием детей.

Ранее сообщалось, что застройщику гостиницы на Большой Покровской выдали предостережение.

