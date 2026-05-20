За 69 млн рублей продают старинный дом Рукавишникова в Нижнем Новгороде

Одноэтажный особняк с мансардой, двумя мезонинами и каменным подвалом был построен в 1888 году и является частью архитектурного ансамбля в эклектичном стиле. В разное время им владели промышленник Владимир Рукавишников и купцы Солины, а позднее внутри размещалась экспозиция историко-архитектурного музея-заповедника.