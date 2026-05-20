Десятки мысяч болельщиков стекаются к «Волгоград Арене» на матч «Ротор»- «Акрон»

В Волгограде 20 мая на главном стадионе города-героя состоится матч между местным.

В Волгограде 20 мая на главном стадионе города-героя состоится матч между местным «Ротором» и тольяттинским «Акроном» за право выхода в РПЛ. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», за два часа до стартового свистка к «Волгоград Арене» стали стекаться десятки тысяч болельщиков.

— Кто помнит матчи, которые проходили в 2018 году в Волгограде в рамках Чемпионата мира по футболу, наверняка помнит и заполненную людьми пешеходную зону вдоль проспекта Ленина. Сегодня за час до начала игры можно наблюдать примерно то же самое. Хорошую выруску сделают сегодня магазины и быры на подходе к стадиону. Вообще отрадно, что футбол интересует в Волгограде такое невероятное количество болельщиков, — сообщает фотокорр Андрей Поручаев.

Напомним, что перед матчем с футбольными болельщиками на «Волгоград Арене» встретятся легенды волгоградского «Ротора» Владимир Нидергаус и Валерий Есипов. Именитые футболисты раздадут автографы фанатам и сделают с ними фото на память.

О раскладе сил перед игрой спортивный обозреватель ИА «Высота 102» Александр Веселовский подробно писал в специальном материале.

