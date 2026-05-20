130 лет назад в Нижнем Новгороде запустили первый электрический трамвай России

Событие было приурочено к XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке.

Источник: Время

Ровно 130 лет назад, 20 мая 1896 года, в Нижнем Новгороде состоялся запуск первого в России электрического трамвая, приуроченный к XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке. Об этом сообщается в макс-канале министерства транспорта и автомобильных дорог региона.

«Трамвай в нашем городе появился раньше, чем в Москве и Санкт‑Петербурге. Примечательно, что предшественница трамвая — конка — пришла в город лишь спустя 12 лет и быстро ушла в прошлое. Сегодня трамвай — современный экологичный транспорт: в данный момент в городе идет реконструкции линий, на маршруты выходят новые современные вагоны “МиНиН”», — говорится в сообщении.

Напомним, что на перекрестке улиц Надежды Сусловой и Ванеева завершена реконструкция трамвайных путей.