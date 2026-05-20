В Подмосковье состоялся Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Уточним, что данные соревнования в честь Николая Балбошина проводятся с 1994 года. Этот легендарный спортсмен является 14-кратным победителем международных турниров, шестикратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира. Кроме того, он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году.