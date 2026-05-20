В Подмосковье состоялся Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Николая Балбошина состоялся в Ногинске с 14 по 16 мая. Соревнования были организованы в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Участие в турнире приняли более 150 представителей 24 регионов страны в различных весовых категориях. Состязания провели в спорткомплексе «Знамя».
Уточним, что данные соревнования в честь Николая Балбошина проводятся с 1994 года. Этот легендарный спортсмен является 14-кратным победителем международных турниров, шестикратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира. Кроме того, он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.